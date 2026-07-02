В Кремле отреагировали на дискуссии о безопасности России

Песков: Безопасность России будет гарантирована, несмотря на дискуссии в обществе

Безопасность России и ее интересов будет гарантирована, несмотря на дискуссии по этому поводу в обществе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, есть сторонники, в том числе среди академиков, «весьма и весьма таких решительных мер» безопасности. Но есть и те, кто считает необходимым придерживаться более сдержанных действий. «Но не должно вызывать сомнений одно: надежная безопасность Российской Федерации и ее национальных интересов будет гарантирована в любом случае», — отреагировал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что российские войска продвигаются в сторону украинских Сум с целью создания в Сумской области буферной зоны безопасности. Он заверил, что политических планов на этот город у Москвы нет.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил 28 июня, что без победы в специальной военной операции «никакой безопасности не будет».