Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:23, 2 июля 2026Россия

В Кремле отреагировали на дискуссии о безопасности России

Песков: Безопасность России будет гарантирована, несмотря на дискуссии в обществе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Безопасность России и ее интересов будет гарантирована, несмотря на дискуссии по этому поводу в обществе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, есть сторонники, в том числе среди академиков, «весьма и весьма таких решительных мер» безопасности. Но есть и те, кто считает необходимым придерживаться более сдержанных действий. «Но не должно вызывать сомнений одно: надежная безопасность Российской Федерации и ее национальных интересов будет гарантирована в любом случае», — отреагировал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что российские войска продвигаются в сторону украинских Сум с целью создания в Сумской области буферной зоны безопасности. Он заверил, что политических планов на этот город у Москвы нет.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил 28 июня, что без победы в специальной военной операции «никакой безопасности не будет».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле сделали заявление о массированном ударе возмездия по Украине

    Российский «Прогресс» изменил орбиту МКС

    Названы три главные ошибки при ношении контактных линз

    Суд наказал готовивших взрыв в российской воинской части диверсантов

    Семенович описала типаж выбираемых мужчинами для поездки на Мальдивы женщин

    В Литве одобрили снятие запрета на ядерное оружие

    Тренеру сборной Конго сообщили о смерти отца на пресс-конференции после матча с Англией

    Решивший сжечь женщину живьем экс-лидер российских скинхедов захотел стать композитором

    Москвичи назвали любимые породы собак

    Российский фондовый рынок ощутимо снизился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok