В квартире российского поселка холодильник взорвался и проломил стену

Взрыв холодильника проломил стену в доме в поселке Забайкалья

Взрыв холодильника проломил стену в доме в Забайкалье, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Взрыв произошел в поселке Текстильщиков во время ремонта техники. Ударная волна выдавила внутреннюю перегородку между комнатой и общим коридором. Хозяева квартиры не пострадали. Приехавшие специалисты Госжилинспекции и МинЖКХ осмотрели дом и не обнаружили видимых повреждений несущих конструкций.

Сотрудники управляющей компании (УК) должны укрепить стену. Кроме того, Госжилинспекция выдаст УК предостережение, поскольку теперь необходимо нанять специальную организацию для дополнительного обследования здания.

Ранее старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко предупредил, что даже небольшой скачок давления на стены и перекрытия при взрыве газа может привести к обрушению всего дома.