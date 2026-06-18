Россиян предупредили о неочевидной причине обрушения домов

Физик Зенченко: Даже небольшая утечка газа может привести к обрушению здания

Даже небольшой скачок давления при взрыве газа может привести к обрушению всего дома. О неочевидной причине обвала зданий предупредил россиян старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко, пишет RT.

Опасна даже самая небольшая утечка, которая постепенно приводит к высокой концентрации газа в закрытом помещении, подчеркнул эксперт. Когда происходит взрыв бытового газа, разрушения здания неравномерны. Быстрее всего не выдерживают самые слабые части общей конструкции — в том числе окна, двери и перегородки.

«Они становятся путем сброса давления, но до этого ударная нагрузка успевает воздействовать на стены, перекрытия и предметы внутри помещения», — пояснил Зенченко. Физик добавил, что именно поэтому и возникает риск обрушения всего здания даже при незначительной утечке газа.

Чтобы избежать худшего исхода, нужно регулярно проводить экспертные проверки газового оборудования. Специалист также посоветовал установить газоанализатор и вовремя менять гибкие проводки.

Ранее россиян призвали менять газовую плиту каждые 10-12 лет ради безопасности.