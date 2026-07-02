Посол Мирошник: Европа взрастила монстра в лице Украины и поплатится за это

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Европа сама вырастила монстра в лице Украины, который разворачивается у них «дома». Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Мирошник подчеркнул, что Европа поплатится за то, что вскармливала угрозу только для борьбы с Россией. Таким образом дипломат прокомментировал покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева.

Посол добавил, что под ударом могут оказаться и российские граждане, а также российская собственность, против которой могут осуществить террористические действия со стороны Киева.

В Монако, у подъезда жилого дома, 30 июня прогремел взрыв. В результате происшествия пострадал сам Ермолаев, а также его супруга и сын. На записи камер наблюдения незадолго до взрыва попал неизвестный мужчина. Он оставил на месте происшествия рюкзак, после чего скрылся.