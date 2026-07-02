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21:13, 2 июля 2026Мир

В Польше раскрыли свои ожидания от Украины

Кервиньский: Польша ждет от Украины правды о Волынской резне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марчин Кервиньский

Марчин Кервиньский. Фото: Antoni Dec / Globallookpress.com

Польша хочет услышать от Украины правду о Волынской резне. Об этом заявил министр внутренних дел страны Марчин Кервиньский, передает РИА Новости.

Он отметил, что Варшава не согласна с распространяемой Киевом ложью и ждет от него правдивых высказываний на эту тему.

«В вопросе геноцида на Волыни все ясно, и мы имеем право ожидать от наших украинских партнеров понимания правды и правдивых высказываний и том, что там произошло», — сказал министр.

Ранее вице-спикер сената Польши Михал Каминьский вернул две государственные награды Украины в связи с действиями и высказываниями Владимира Зеленского. Он упрекнул Киев в трудностях с эксгумацией жертв УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России) в ходе Волынской резни 1943 года и заявил, что «добрая воля» Варшавы по евроинтеграции Украины не встретила должного ответа.

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