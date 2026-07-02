Матвийчук призвал довести наступление ВС России до Киевской области

России нужно начать наступление в зоне действия специальной военной операции (СВО) и выйти на границы Киевской области. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук, чьи слова приводит «Абзац».

«Нам необходимо срочно спланировать и провести стратегическую наступательную операцию, разгромить войска противника и выйти как минимум на рубеж Днепра в Киевской области», — пояснил он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что армия России продолжит наступление на фронте и возьмет под контроль Одесскую и Николаевскую области, чтобы увеличить буферную зону.

До этого главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы России якобы могут готовить наступление на регион с территории Брянской области. Цель этого, добавляет Сырский, — «отвлечение части войск ВСУ с основных важных направлений».