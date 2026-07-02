В школьном дымоходе нашли таинственные останки

В США в дымоходе школы нашли человеческие останки

В городе Нью-Йорк, США, через несколько дней после начала летних каникул в дымоходе школы нашли таинственные останки. Об этом сообщает ABC 7.

Находку помог сделать школьный уборщик. Он почувствовал странный запах из трубы, решил, что там завелись вредители, и вызвал дезинсектора. Тот стал изучать дымоход и обнаружил там туфлю, а затем человеческую ногу. После этого уборщик и дезинсектор вызвали полицию.

В конце июня школу закрыли на ремонт, поэтому в момент обнаружения останков там находились только подрядчики. Полиция опрашивает их. Предполагается, что в трубу мог упасть кто-то из рабочих.

Ранее сообщалось, что в США рабочий нашел в давно закрытом магазине останки 43-летнего мужчины. Он мог быть жертвой расправы.

