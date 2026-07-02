Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:24, 2 июля 2026Россия

Военкор раскрыл подробности работы российской ПВО

Военкор Коц: Российская ПВО эффективна на 97-99 %
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Заявления о неэффективности российских систем противовоздушной обороны (ПВО) на фоне массированных атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются ложью. С таким тезисом выступил военный корреспондент Александр Коц. Его слова приводит «Царьград».

Российский военкор раскрыл подробности о работе ПВО. По его словам, большинство беспилотников ВСУ уничтожаются еще на дальних подступах к регионам России.

«Начиная с полуночи в Донецке я открываю окно, и просто слышно, как "мопеды" начинают лететь — это те самые дроны вглубь России. Тут же начинается стрельба, что-то сбивается, что-то проскакивает, сбивается в Ростовской области, в Тульской, в Орловской», — указал Коц.

Таким образом, на подлете к Москве ПВО сбивает лишь остатки украинских дронов. Из этого можно сделать вывод, что эффективность российских систем противовоздушной обороны составляет 97-99 процентов, заявил военкор.

Ранее Коц заявил, что атаки ВСУ на Москву стали умнее, мощнее и злее. По его словам, раньше Украина выпускала в сторону Москвы летательные аппараты с небольшой боевой частью. Теперь же российским средствам ПВО приходится сталкиваться с новой тактикой противника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали подрыва «Северных потоков»

    Россиянин Гассиев стал чемпионом мира по версии WBA после отказа Усика от поясов

    В России объяснили отсутствие «серьезных переговоров» по Украине

    Россиянам назвали два самых подешевевших вида рыбы

    Заморозившего военный городок в российском регионе отправили в СИЗО

    Американский баскетболист признался в любви к татарской кухне

    Названы влияющие на уровень холестерина привычки

    Иностранца задержали в российском аэропорту с багажом тестостерона

    Юный россиянин заработал на терроризме и пригласил друзей последовать его примеру

    Москвичей предупредили о самом жарком дне с начала лета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok