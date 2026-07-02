Российский посол заявил об ответных мерах в случае появления ядерного оружия у границ

Посол Беляев: Россия примет меры, если рядом с ней появится ядерное оружие

Если ядерное оружие других государств окажется на новых территориях вблизи России, Москва примет все меры, чтобы защитить страну. Об этом заявил российский посол в Швеции Сергей Беляев, пишет RT.

«Конечно, если ядерное оружие оказывается на новых территориях — особенно на территориях рядом с российскими границами, — это очень большая угроза для государственной безопасности России. И Россия примет все необходимые меры, чтобы защитить себя и гарантировать свою безопасность», — отметил он.

Дипломат также пояснил, что власти и военные в Швеции на данный момент воспринимают Россию в качестве оппонента и врага. Их линия — развивать конфронтацию с Москвой, уверен он. При этом сейчас российской угрозы для Швеции нет, поэтому местные военные и политики вынуждены «развивать свои фантазии».

С 1 июля в Финляндии вступили в силу поправки, которые разрешают ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны.