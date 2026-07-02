Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:41, 2 июля 2026Мир

Российский посол заявил об ответных мерах в случае появления ядерного оружия у границ

Посол Беляев: Россия примет меры, если рядом с ней появится ядерное оружие
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Если ядерное оружие других государств окажется на новых территориях вблизи России, Москва примет все меры, чтобы защитить страну. Об этом заявил российский посол в Швеции Сергей Беляев, пишет RT.

«Конечно, если ядерное оружие оказывается на новых территориях — особенно на территориях рядом с российскими границами, — это очень большая угроза для государственной безопасности России. И Россия примет все необходимые меры, чтобы защитить себя и гарантировать свою безопасность», — отметил он.

Дипломат также пояснил, что власти и военные в Швеции на данный момент воспринимают Россию в качестве оппонента и врага. Их линия — развивать конфронтацию с Москвой, уверен он. При этом сейчас российской угрозы для Швеции нет, поэтому местные военные и политики вынуждены «развивать свои фантазии».

С 1 июля в Финляндии вступили в силу поправки, которые разрешают ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали еще один автобус с людьми

    В Госдуме высказали новые требования для агрегаторов такси

    Раскрыта судьба забравшихся на Эмпайр-стейт-билдинг россиян

    В МИД Турции назвали проблему для всего мира

    В ВСУ сделали признание после массированного удара России

    Экс-депутат Рады назвал мотив покушения на Ермолаева

    На Украине заявили об отказе Германии от красных линий

    Дженнифер Лопес выступила на сцене в прозрачном комбинезоне

    В России указали Армении на «момент истины»

    Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном». За год он получит больше 4 миллионов долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok