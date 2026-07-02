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Силовые структуры
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11:53, 2 июля 2026Силовые структуры

За покушение на Сальдо приговорены два человека

Суд дал по 6,5 года колонии причастным к покушению на Сальдо и убийству двоих человек
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Суд приговорил двух человек к 6,5 годам колонии по делу о покушении на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и подрыву двух общественных деятелей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, на скамье подсудимых оказались пособники украинских спецслужб, которые хранили и передавали исполнителям терактов взрывчатку, оружие, боеприпасы. Помимо совершения попытки покушения на самого Сальдо, с их помощью в 2022 году был подорван начальник управления молодежи и спорта Дмитрий Савлученко и обстрелян общественный деятель Валерий Кулешов.

Ранее сообщалось, что участника украинской террористической организации приговорили к 18 годам.

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