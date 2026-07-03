Директор Кашпировского прокомментировал сообщение об оставшемся без имущества экстрасенсе

Директор Кашпировского опроверг сообщение о потере экстрасенсом квартиры и денег

Экстрасенс Анатолий Кашпировский не лишался имущества и заработанных денег из-за супруги. Так появившуюся информацию об оставшемся без квартире «целителе» прокомментировал его директор Сергей Рудых в беседе с изданием «Абзац».

Ранее появилась информация о том, что Кашпировский переписал квартиру на новую жену, к которой ушел от бывшей супруги. Кроме того, женщина якобы стала распорядительницей доходов от выступлений экстрасенса.

«Скажите коллегам, чтобы они не несли чушь», — заявил директор Рудых.

До этого стало известно, что Анатолий Кашпировский пытался вылечить себя с помощью методов, которыми он владеет как «целитель». В результате диагностика выявила запущенное онкологическое заболевание с большим числом пораженных участков.