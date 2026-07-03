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15:23, 3 июля 2026Моя страна

Хабаровчане устроили массовый заплыв на сапах под «Клубничной луной»

Жители Хабаровска устроили заплыв на сапах на озере Майя под «Клубничной луной»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Хабаровске любители сапов устроили массовый заплыв на озере Майя под «Клубничной луной». Об этом сообщает Telegram-канал «Amur Mash».

Участники, среди которых были девушки в костюмах фей с крыльями и светящимися гирляндами, одновременно встали на сапборды на озере ночью, чтобы встретить июльское полнолуние на воде. Красноватый оттенок «Клубничной луны», который появляется из-за низкого положения спутника над горизонтом, создал атмосферу настоящей магии. Флешмоб завершился бенгальскими огнями и небольшим фейерверком.

По словам организаторов, идея родилась спонтанно, но участники остались в полном восторге от единения с природой и друг другом. Мероприятие прошло без происшествий.

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