Мишустин распорядился воссоздать два военных вуза в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил воссоздать Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева и Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. Об этом сказано в распоряжении правительства.

«Реорганизовать федеральное государственное казенное военно-образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева" Министерства обороны в форме выделения из него федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования "Военный инженерно-технический университет"», — говорится в документе.

Университет ведет свою историю с 1939 года. Его задачей была подготовка инженеров для строительства военно-морских баз и береговых фортификационных сооружений.

Кроме того, в России возродят Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. Его выделят из состава Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе было одним из старейших военно-морских учебных заведений России.

В конце июня президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что Россия, «кроме нас с вами, никому не нужна». Глава государства во время встречи поздравил военных с окончанием вузов, а после этого пообщался с ними за бокалом шампанского.