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15:06, 3 июля 2026Путешествия

Мошенники стали притворяться гидами и обманывать россиян на Кольском полуострове

Мошенники стали заманивать россиян с помощью рекламы дешевых туров по Заполярью
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: George Zakharchuk / Russian Look / Globallookpress.com

Мошенники стали притворяться гидами и обманывать приезжающих на Кольский полуостров россиян. Об этом пишет информационное агентство «СеверПост».

Злоумышленники начали заманивать соотечественников с помощью рекламы недорогих туров по Заполярью. Им предлагают дешевые прогулки в открытое море для наблюдения за китами, трансферы и жилье. Чаще всего мошенники торопят с бронью, говоря, что у них якобы освободилось последнее место. После внесения предоплаты продавцы обычно исчезают.

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Туристам рекомендовали пользоваться услугами только проверенных гидов и туроператоров и не переводить деньги незнакомым людям.

Ранее россиянок предупредили о новой схеме мошенничества в Турции. Злоумышленники связываются с туристками через социальные сети и предлагают им выездной массаж.

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