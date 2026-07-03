Мошенники стали притворяться гидами и обманывать россиян на Кольском полуострове

Мошенники стали заманивать россиян с помощью рекламы дешевых туров по Заполярью

Мошенники стали притворяться гидами и обманывать приезжающих на Кольский полуостров россиян. Об этом пишет информационное агентство «СеверПост».

Злоумышленники начали заманивать соотечественников с помощью рекламы недорогих туров по Заполярью. Им предлагают дешевые прогулки в открытое море для наблюдения за китами, трансферы и жилье. Чаще всего мошенники торопят с бронью, говоря, что у них якобы освободилось последнее место. После внесения предоплаты продавцы обычно исчезают.

Туристам рекомендовали пользоваться услугами только проверенных гидов и туроператоров и не переводить деньги незнакомым людям.

Ранее россиянок предупредили о новой схеме мошенничества в Турции. Злоумышленники связываются с туристками через социальные сети и предлагают им выездной массаж.