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Наука и техника
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13:22, 3 июля 2026Наука и техника

Назван способ предотвратить половину случаев деменции

Почти половину случаев деменции можно предотвратить изменением образа жизни
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Почти 45 процентов случаев деменции можно предотвратить, устранив факторы риска, связанные с образом жизни. К такому выводу пришли международные исследователи сразу в двух работах, опубликованных в журналах The Lancet Healthy Longevity и Clinical Nutrition.

В первом исследовании ученые проанализировали государственные программы профилактики деменции в восьми странах и выяснили, что простого информирования населения недостаточно. Несмотря на широкий охват, такие кампании лишь незначительно повышают осведомленность и редко приводят к устойчивым изменениям поведения. По словам авторов, риск деменции можно снизить, воздействуя на такие факторы, как недостаток физической активности, курение, низкий уровень образования, социальная изоляция и другие особенности образа жизни.

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Во второй работе специалисты наблюдали почти за 500 тысячами взрослых на протяжении более десяти лет. Оказалось, что наибольший риск развития деменции был у людей с сочетанием низкой мышечной силы и избытка жировой ткани — так называемым саркопеническим ожирением. При этом само по себе ожирение не повышало риск, если мышечная сила оставалась сохранной. Это показывает, что для профилактики деменции важен не только контроль веса, но и сохранение мышечной силы — например, за счет регулярной физической активности и силовых нагрузок.

Авторы считают, что наиболее эффективными мерами профилактики могут стать персонализированные программы, включающие индивидуальную оценку риска, практические рекомендации и поддержку со стороны местных специалистов и общественных организаций. По их мнению, такой подход способен помочь людям не только узнать о рисках, но и действительно изменить образ жизни.

Ранее ученые выяснили, что диета с низким воспалительным потенциалом уменьшает риск развития деменции.

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