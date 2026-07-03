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15:08, 3 июля 2026Мир

Названа причина отказа Польши от передачи истребителей Украине

Политолог Козюлин: Политические разногласия лишили Украину польских истребителей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: NurPhoto / Corbis via Getty Images

Давние политические разногласия лишили Украину польских истребителей МиГ-29. Об этом заявил главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ Вадим Козюлин в беседе с изданием «Взгляд».

«В основе нынешнего спора Киева и Варшавы из-за беспилотных технологий и истребителей лежат давние историко-политические разногласия стран», — подчеркнул Козюлин.

Политолог обратил внимание на то, что еще в 2018 году сейм Польши принял закон о запрете «бандеровской идеологии». Кроме того, была введена уголовная ответственность за отрицание геноцида поляков украинскими националистами в годы Второй мировой войны.

Ранее стало известно, что Польша утилизирует четырнадцать истребителей МиГ-29, которые собиралась отправить Украине.

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