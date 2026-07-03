Политолог Козюлин: Политические разногласия лишили Украину польских истребителей

Давние политические разногласия лишили Украину польских истребителей МиГ-29. Об этом заявил главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ Вадим Козюлин в беседе с изданием «Взгляд».

«В основе нынешнего спора Киева и Варшавы из-за беспилотных технологий и истребителей лежат давние историко-политические разногласия стран», — подчеркнул Козюлин.

Политолог обратил внимание на то, что еще в 2018 году сейм Польши принял закон о запрете «бандеровской идеологии». Кроме того, была введена уголовная ответственность за отрицание геноцида поляков украинскими националистами в годы Второй мировой войны.

Ранее стало известно, что Польша утилизирует четырнадцать истребителей МиГ-29, которые собиралась отправить Украине.