Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:02, 3 июля 2026Россия

Названо возможное место запуска дронов ВСУ по Крыму

Генерал-майор Липовой: ВСУ могли запускать дроны по Крыму из Одессы
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запускать дроны по Крыму из Одессы. Такое возможное место назвал в разговоре с aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Специалист уверен, что технические возможности беспилотников, имеющихся у Киева, позволяют запускать их с подконтрольной Украине территории.

По мнению Липового, российский полуостров подвергается целенаправленному террору. Как утверждает генерал, ВСУ специально выбирают в качестве целей объекты, не имеющие военного значения.

До этого капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин допустил использование украинской стороной истребителей Gripen E для ударов по Крыму.

В Минобороны рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 3 июля сбили над регионами России 155 украинских беспилотников. Ударам подверглись Тверская, Тульская и Ростовская области, Краснодарский край и Московский регион. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о причине задержания бывшего главы Росавиации

    Россиянам назвали способ выгодно вложить 100 тысяч рублей

    Сергей Лазарев кардинально сменил имидж

    Стало известно о серьезной болезни Пригожина перед мятежом

    Второй за сутки отель с россиянами загорелся в Турции и попал на видео

    В Госдуме назвали условие применения Северной Кореей ядерного оружия

    Сборная Англии отложит поездку в Мексику на матч ЧМ-2026 из-за местных фанатов

    Суд освободил сделавшую фотографию кальяна на пасхальном куличе

    Назван способ предотвратить половину случаев деменции

    В России зафиксировали ажиотажный спрос на один тип машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok