Названо возможное место запуска дронов ВСУ по Крыму

Генерал-майор Липовой: ВСУ могли запускать дроны по Крыму из Одессы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запускать дроны по Крыму из Одессы. Такое возможное место назвал в разговоре с aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Специалист уверен, что технические возможности беспилотников, имеющихся у Киева, позволяют запускать их с подконтрольной Украине территории.

По мнению Липового, российский полуостров подвергается целенаправленному террору. Как утверждает генерал, ВСУ специально выбирают в качестве целей объекты, не имеющие военного значения.

До этого капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин допустил использование украинской стороной истребителей Gripen E для ударов по Крыму.

В Минобороны рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 3 июля сбили над регионами России 155 украинских беспилотников. Ударам подверглись Тверская, Тульская и Ростовская области, Краснодарский край и Московский регион. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.