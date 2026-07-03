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20:45, 3 июля 2026Ценности

Кищук показала откровенное фото с обвиненным в насилии рэпером

Певица Катя Кищук показала откровенное фото с обвиненным в насилии рэпером 9mice
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Экс-солистка группы «Серебро» Катя Кищук показала откровенные фото с рэпером 9mice, которого обвинили в психологическом насилии бывшие возлюбленные. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте певицы (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость в черном бикини сфотографировалась вместе с музыкантом, который позировал топлес. Позже исполнительница поделилась их общим треком. Сам 9mice разместил снимок Кищук с подписью «для меня нет никого дороже тебя».

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Ранее дочь Ивана Урганта Эрика Куталия раскрыла безобразные подробности отношений с 9mice. 25-летняя блогерша рассказала, что бывший парень распускает про нее негативные слухи в «московской тусовке» и травит в соцсетях. Инфлюэнсер уличила певца во лжи: по словам Куталии, они жили вместе, обсуждали семью и детей, а после того, как девушка приняла решение о расставании, музыкант в публичном поле называл себя инициатором разрыва.

В абьюзе рэпера обвинила еще одна его экс-возлюбленная — Режина Нтахомпогазе.

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