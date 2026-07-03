Переполненный автобус с туристами рухнул в ущелье в Пакистане

The Sun: 40 пассажиров не выжили в результате падения автобуса в ущелье в Пакистане

Рейсовый автобус с 48 пассажирами потерял управление и рухнул в ущелье в Пакистане. Об этом стало известно газете The Sun.

Когда произошла авария, переполненный автобус направлялся из города Кветта в столицу страны Исламабад. В результате падения 40 человек не выжили, восемь получили различные травмы. Среди пострадавших оказалась группа туристов, у которых ранее сломалось транспортное средство, и они были вынуждены сесть на этот автобус. Спасатели извлекают с места происшествия тела жертв.

Уточняется, что ДТП в Пакистане распространены из-за плохого состояния дорог, недостаточного соблюдения правил дорожного движения водителями и небезопасной практики вождения в горах.

Ранее самолет с 11 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в Европе. На борту воздушного судна находились пять медсестер, которые решили совершить прыжок с парашютом в качестве ритуала посвящения в профессию.