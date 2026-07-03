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16:01, 3 июля 2026Путешествия

Переполненный автобус с туристами рухнул в ущелье в Пакистане

The Sun: 40 пассажиров не выжили в результате падения автобуса в ущелье в Пакистане
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Zain Ullah / AP

Рейсовый автобус с 48 пассажирами потерял управление и рухнул в ущелье в Пакистане. Об этом стало известно газете The Sun.

Когда произошла авария, переполненный автобус направлялся из города Кветта в столицу страны Исламабад. В результате падения 40 человек не выжили, восемь получили различные травмы. Среди пострадавших оказалась группа туристов, у которых ранее сломалось транспортное средство, и они были вынуждены сесть на этот автобус. Спасатели извлекают с места происшествия тела жертв.

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