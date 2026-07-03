Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:48, 3 июля 2026Интернет и СМИ

Россиян предостерегли от попыток пошутить над мошенниками

Психолог Шпагина предостерегла россиян от попыток пошутить над телефонными мошенниками
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Попытка пошутить над мошенниками во время разговора несет риски и может обернуться серьезными проблемами для того, кто хочет проучить аферистов. Об этом заявила кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина в разговоре с RT.

«Самая серьезная угроза — это утечка вашего голоса. (...) Даже короткий диалог, который вы воспринимаете как шутку, дает мошенникам материал для создания реалистичной имитации вашего голоса», — предупредила Шпагина. Она объяснила, что злоумышленники, используя запись голоса, могут связаться с родственниками или друзьями жертвы и попросить перевести деньги.

Материалы по теме:
В России распространяются новые виды мошенничества. Как им противостоять?
В России распространяются новые виды мошенничества.Как им противостоять?
18 декабря 2025
Мошенники взломали «Госуслуги»: что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
Мошенники взломали «Госуслуги»:что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
10 апреля 2025

Кроме того, как рассказала психолог, в ходе беседы человек выдает аферистам информацию о своем характере и особенностях речи. Полученные данные мошенники могут применить в будущем для более персонализированной атаки, отметила Шпагина.

Также злоумышленники могут разозлиться и попытаться отомстить пользователю. Например, он рискует нарваться на «смс-бомбинг» — атаку, при которой на телефон поступают сотни сообщений с кодами подтверждения от различных сервисов.

«Единственная правильная и безопасная стратегия при общении с мошенником — это немедленное прекращение разговора. Любое продолжение беседы, даже с целью разоблачить или высмеять преступника, повышает риски стать жертвой более изощренного обмана или прямой мести», — подытожила специалистка.

Ранее россиянам раскрыли опасность покупки бывшей в употреблении техники. Руководитель департамента аудита и консалтинга компании F6 Евгений Янов заявил, что устройство может оказаться краденым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестован бывший глава Росавиации. Его обвиняли в кумовстве, бардаке в отрасли и продаже самолетов враждебным странам

    Крупнейший импортер нефти начал скупать сырье по заниженным ценам

    Названы причины замедления старого компьютера

    Шансы Мбаппе забить в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Парагваем оценили

    Владелец крупной российской сети АЗС допустил дефолт

    Интенсивные дожди прольются в Москве

    Семья назвала новорожденную дочь Россией

    Раскрыта сумма на счетах уехавшей из России Пугачевой

    Названы места Подмосковья с самыми подешевевшими дачами

    Россиян предостерегли от попыток пошутить над мошенниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok