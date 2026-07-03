Россиян предостерегли от попыток пошутить над мошенниками

Психолог Шпагина предостерегла россиян от попыток пошутить над телефонными мошенниками

Попытка пошутить над мошенниками во время разговора несет риски и может обернуться серьезными проблемами для того, кто хочет проучить аферистов. Об этом заявила кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина в разговоре с RT.

«Самая серьезная угроза — это утечка вашего голоса. (...) Даже короткий диалог, который вы воспринимаете как шутку, дает мошенникам материал для создания реалистичной имитации вашего голоса», — предупредила Шпагина. Она объяснила, что злоумышленники, используя запись голоса, могут связаться с родственниками или друзьями жертвы и попросить перевести деньги.

Кроме того, как рассказала психолог, в ходе беседы человек выдает аферистам информацию о своем характере и особенностях речи. Полученные данные мошенники могут применить в будущем для более персонализированной атаки, отметила Шпагина.

Также злоумышленники могут разозлиться и попытаться отомстить пользователю. Например, он рискует нарваться на «смс-бомбинг» — атаку, при которой на телефон поступают сотни сообщений с кодами подтверждения от различных сервисов.

«Единственная правильная и безопасная стратегия при общении с мошенником — это немедленное прекращение разговора. Любое продолжение беседы, даже с целью разоблачить или высмеять преступника, повышает риски стать жертвой более изощренного обмана или прямой мести», — подытожила специалистка.

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