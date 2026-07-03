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15:55, 3 июля 2026Экономика

Российский госдолг подешевел до минимума за год

Индекс российских гособлигаций RGBI упал ниже 112 пунктов впервые с июня 2025 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетИндекс МосБиржи

Фото: Kateryna Onyshchuk / Shutterstock / Fotodom

В ходе торгов в пятницу, 3 июля, индекс российских государственных облигаций RGBI на Мосбирже опустился ниже 112 пунктов впервые с июня 2025 года, то есть более чем за год. Об этом свидетельствуют данные площадки.

За неделю индикатор упал на 2 пункта, а с начала лета — на 7. Резкое снижение стартовало 19 июня, когда Банк России неожиданно довел ключевую ставку всего до 14,25 процентных пункта, а не до 14 пунктов, как ожидали аналитики.

Между тем индекс Мосбиржи опустился до 2210 пунктов, что всего на 7 пунктов выше минимального значения с февраля 2023 года. С начала лета он потерял 250 пунктов.

Главной причиной распродаж российских акций и облигаций, помимо решения Центробанка о замедлении смягчения денежно-кредитной политики, остается негативный новостной фон.

Инвесторы реагируют на отсутствие переговоров по остановке боевых действий на Украине, обрушение мировых цен на нефть, а также на проблемы с бензином в России, что в перспективе, если решение не найдется оперативно, может повлиять на инфляцию.

До этого эксперты пересмотрели свои прогнозы по уровню ключевой ставки в 2027 году. Вместо 8-10 процентов они ожидают 10-13 процентов.

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