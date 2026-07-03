Россию предупредили об угрозе с востока

Леонков заявил о возможной подготовке Японии к войне с Россией, Китаем и КНДР

В Азиатско-Тихоокеанском регионе идет формирование некоего военного сообщества, подобного НАТО, которое, вероятнее всего, возглавит Япония. Об угрозе предупредил военный аналитик Алексей Леонков в разговоре с «Царьградом».

По его словам, в Японии обсуждаются изменения законодательства, расширяются полномочия армии, создаются новые роды войск, а сама структура вооруженных сил (ВС) все больше напоминает американскую модель. «Не случайно же новый премьер Японии [Санаэ] Такаити в парламенте проводит определенную политику, которую можно назвать возрождением японского милитаризма», — отметил эксперт.

Леонков добавил, что вместе с политическими изменениями в стране идет и масштабное перевооружение. Речь идет о размещении американских комплексов, появлении ракет средней дальности, крылатых ракет «Томагавк» и других систем, способных поражать цели на расстоянии около тысячи километров. Таким образом восточная страна готовится к войне с Россией, Китаем и КНДР, предположил аналитик.

В конце июня ВС США и Японии отработали способы захвата и защиты спорных островов в ходе ежегодных учений Resolute Dragon на японском острове Кюсю. Военнослужащие провели боевые стрельбы из винтовок и минометов по ряду целей на разных дистанциях.