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00:23, 3 июля 2026Мир

Страну НАТО уличили в подготовке к конфликту с Россией

Посольство в Гааге заявило о подготовке Нидерландов к конфликту с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ethan Hu / Unsplash

Нидерланды активно готовятся к вооруженному противостоянию с Россией. Об этом «Известиям» заявили в посольстве РФ в Гааге.

Так, королевство модернизирует местные авиабазы, объекты военной логистики и транспортной инфраструктуры, расширяет возможности по приему союзных сил и проведению совместных учений. В это же время Нидерланды наращивают участие в долгосрочных программах военной поддержки Киева, указали дипломаты.

«В совокупности это свидетельствует об ускорении интеграции нидерландской военной инфраструктуры в систему военного планирования альянса. Главный и вполне логичный вывод, который мы делаем, прост: королевство усиленно готовится к "конфликту на восточном фланге НАТО". Нужно ли пояснять, что речь идет именно о России?» — высказались в посольстве.

Ранее Германия и Нидерланды создали в Прибалтике военный командный центр для сдерживания России в рамках подготовки к саммиту НАТО. Новый штаб станет тактическим центром управления подразделениями НАТО в Эстонии и Латвии, а также национальными силами.

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