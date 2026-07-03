Страну НАТО уличили в подготовке к конфликту с Россией

Посольство в Гааге заявило о подготовке Нидерландов к конфликту с Россией

Нидерланды активно готовятся к вооруженному противостоянию с Россией. Об этом «Известиям» заявили в посольстве РФ в Гааге.

Так, королевство модернизирует местные авиабазы, объекты военной логистики и транспортной инфраструктуры, расширяет возможности по приему союзных сил и проведению совместных учений. В это же время Нидерланды наращивают участие в долгосрочных программах военной поддержки Киева, указали дипломаты.

«В совокупности это свидетельствует об ускорении интеграции нидерландской военной инфраструктуры в систему военного планирования альянса. Главный и вполне логичный вывод, который мы делаем, прост: королевство усиленно готовится к "конфликту на восточном фланге НАТО". Нужно ли пояснять, что речь идет именно о России?» — высказались в посольстве.

Ранее Германия и Нидерланды создали в Прибалтике военный командный центр для сдерживания России в рамках подготовки к саммиту НАТО. Новый штаб станет тактическим центром управления подразделениями НАТО в Эстонии и Латвии, а также национальными силами.