Трамп обругал Германию за нелепые расходы

Handelsblatt: Трамп назвал нелепыми расходы Германии на оборону в рамках НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал нелепыми расходы Германии на оборону в рамках НАТО. Главу Белого дома процитировало Handelsblatt.

Кроме ФРГ, от Трампа досталось Великобритании и Италии. В то же время он не сказал, откуда черпает свои сведения, и не привел конкретных цифр по Германии. В связи с этим издание напомнило, что, согласно ежегодному отчету НАТО, Германия заняла второе место по расходам на оборону в 2025 году. С учетом инфляции Германия увеличила соответствующую статью более чем на 20 процентов по сравнению с 2024 годом, доведя траты до 88,8 миллиарда евро. В целом расходы европейских союзников и Канады выросли на 19,6 процента и составили 574 миллиарда долларов США.

Кроме того, Трамп заявил, что его страна тратит на НАТО гораздо больше денег, чем любое другое государство, но не получает никакой выгодны.

Ранее сообщалось, что, по словам Трампа, отношения США со странами НАТО не являются взаимовыгодными.

