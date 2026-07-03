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15:10, 3 июля 2026Экономика

Цифровой рубль сравнили с песней Цоя

Экономист Коган: Цифровой рубль станет запасным инструментом, как в песне «Пачка сигарет»
Дмитрий Воронин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Внедрение цифрового рубля, стартовавшее в России в 2026 году, не приведет к вытеснению других форм национальной валюты, считает экономист и финансист Евгений Коган, сравнивший инструмент с песней группы «Кино». «Он будет использоваться про запас, а не как что-то безальтернативное», — сказал специалист «Ридусу».

«Как пел Виктор Цой: "Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день". Цифровой рубль тоже является своего рода "пачкой сигарет", нужной на всякий случай», — продолжил собеседник издания.

Напомнив, что Центробанк ради защиты от потенциальных санкций скрыл на своем сайте список банков, которые с 1 сентября подключатся к использованию цифрового рубля, эксперт предположил, что в нынешних условиях это платежное средство «не станет первым приоритетом» для ЦБ.

По словам Когана, цифровой рубль, вероятно, «пока останется на поле экспериментов», но рано или поздно придет в частный сектор.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что цифровой рубль станет частью российской экономики постепенно. Она высказалась за то, чтобы сделать его использование удобным, благодаря чему люди сами выбирали бы такой вариант. Также Набиуллина удивилась попыткам ЕС запретить цифровой рубль.

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