Планы ЕС запретить цифровой рубль удивили Набиуллину

Набиуллина: Попытки запрета цифрового рубля в ЕС выглядят удивительными

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина удивилась планам Европейского союза (ЕС) запретить цифровой рубль, о которых ранее заявила руководитель евродипломатии Кая Каллас. Комментарий главы Центробанка (ЦБ) РФ приводит РИА Новости.

«Попытки запрета выглядят удивительными, на мой взгляд. Цифровой рубль — это форма национальной валюты, такой же рубль, как наличный, безналичный. Запретить национальную валюту государства никто не может», — сказала она на пресс-конференции.

На прошлой неделе Каллас, помимо запрета цифровой валюты российского ЦБ, пообещала «принять дополнительные меры в отношении криптовалют», поставив вне закона взаимодействие с российскими поставщиками услуг в сфере криптоактивов.

Цифровой рубль планируется начать активнее внедрять в РФ с осени 2026 года. Россияне пока прохладно относятся к новой форме национальной валюты — прошлым летом 40 процентов респондентов заявили ВЦИОМ, что не видят в ней никаких преимуществ. Власти тем временем называют плюсами цифрового рубля скорость и прозрачность.