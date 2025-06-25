Россиянам рассказали о преимуществах цифрового рубля

Депутат Полуянова: Все смогут отследить свои переводы при помощи цифрового рубля

Каждый сможет отследить весь путь движения своих денежных средств, выполняя переводы при помощи цифрового рубля. Такое преимущество его использования назвала член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова, которую цитирует РИА Новости.

«Скорость и прозрачность — это главные аргументы в пользу введения электронного рубля», — сказала она, отметив, что поэтапное внедрение такой формы нацвалюты даст возможность привыкнуть к этому инструменту и оценить удобство его использования.

Ранее в среду Банк России сообщил, что крупнейшие отечественные кредитные организации должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровыми рублями с 1 сентября 2026 года. В эти же сроки к работе с ними предстоит приступить компаниям с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Менее крупные банки и бизнес смогут сделать это год или два спустя, в зависимости от своих показателей, а торговые точки с выручкой менее пяти миллионов в год от обязанности по работе с цифровым рублем освободят.

Соответствующие предложения уже направлены регулятором в Госдуму. На прошлой неделе ускорить внедрение цифрового рубля призвал президент РФ Владимир Путин.