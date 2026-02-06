В Европе пообещали запретить цифровой рубль

Каллас: ЕС запретит цифровой рубль

Евросоюз (ЕС) запретит цифровой рубль. Об этом на личной странице в соцсети X написала глава евродипломатии Кая Каллас.

По словам политика, Евросоюз в ближайшее время намерен изменить условия ограничений цен российской нефти. Эта мера необходима, чтобы обеспечить будущий полный запрет на морские услуги. Тем временем глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен уже анонсировала в рамках 20 пакета антироссийских санкций. Речь идет о планах по запрету как страхования, так и транспортировки нефти из РФ вне зависимости от ее цены.

Кроме того, в рамках 20 пакета ограничений ряду банков будет запрещен доступ к транзакциям как в России, так и в третьих странах. Эти организации отключат от системы платежей SWIFT.

«Войны заканчиваются, когда у одной из сторон заканчиваются деньги. Чтобы остановить боевые действия, необходимо перекрыть денежные потоки в Москву. Мы также запретим цифровую валюту Центрального банка России, примем дополнительные меры в отношении криптовалют и запретим взаимодействие с российскими поставщиками услуг в сфере криптоактивов», — пообещала Каллас.

По данным ЕК, ограничения против 20 российских региональных банков и нескольких банков третьих стран затронут организации, которые вовлечены в торговлю подсанкционными товарами.