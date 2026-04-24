Набиуллина пообещала не навязывать цифровой рубль

Глава ЦБ Набиуллина пообещала на заставлять россиян использовать цифровой рубль

Цифровой рубль станет частью российской экономики постепенно, Банк России хочет сделать его использование удобным, чтобы люди сами выбирали такой вариант. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила его председатель Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Она пообещала не навязывать новый способ оплаты и не дискриминировать тех граждан, что принципиально откажутся от взаимодействия с ним.

«Будут также люди, которые не захотят им пользоваться, и это тоже абсолютно нормально. Мы никак не собираемся форсировать процесс внедрения цифрового рубля», — заверил глава ЦБ, признав, что вокруг нововведения много мифов. Между тем, по словам Набиуллиной, с точки зрения прозрачности платежей и защиты банковской тайны цифровой рубль ничем не отличается от других безналичных способов оплаты.

Внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу в России стартовало в 2026 году. К настоящему времени он доступен для перечислений в бюджеты и переводов средств федеральным учреждениям, а с 1 сентября крупнейшие банки и крупные торговые компании, являющиеся их клиентами, должны предоставить возможность совершать операции с цифровыми рублями всем.

Летом прошлого года опрос ВЦИОМ показал, что не видят никаких плюсов в цифровом рубле 40 процентов россиян — это на девять процентных пунктов больше, чем годом ранее. Скептически настроенным гражданам не нравятся риски утечек персональных данных и возможность значительно более подробного отслеживания трансакций со стороны государства.