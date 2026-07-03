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07:30, 3 июля 2026Интернет и СМИ

Туалетная привычка парня заставила его девушку задуматься о расставании с ним

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: suriyachan / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Sono_ona пожаловалась на своего 31-летнего бойфренда, постоянно оставляющего на ободке унитаза и внутри него следы своих фекалий. В комментариях к посту ей порекомендовали расстаться с мужчиной.

«Каждый раз, когда я смотрю на унитаз, на защитном кожухе биде видны брызги фекалий. Также почти всегда на дне унитаза остаются следы от мокрых экскрементов. Иногда они попадают на заднюю часть, где биде крепится к бачку. Однажды следы даже покрывали ободок передней части сиденья. Меня это ужасно раздражает», — написала женщина.

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Она отметила, что каждый раз чистить унитаз приходится именно ей, что негативно влияет на ее влечение к бойфренду. Женщина также выразила сомнение в том, что «сможет это выдержать». Она добавила, что беседы с мужчиной не помогли решить проблему.

Другие пользователи в комментариях поддержали ее, согласившись, что такая неряшливость недопустима для взрослого мужчины. Они посоветовали автору задуматься о расставании с бойфрендом, и женщина обещала поразмыслить об этом.

«Это действительно неуважительно и опасно с биологической точки зрения. Думаю, я от него уйду. К сожалению, это не единственный тревожный сигнал и не единственное проявление неуважения», — заключила она.

Ранее пользователи Reddit рекомендовали заметившей странное пятно на трусах бойфренда девушке закончить отношения. Комментаторы предположили, что тот занимался сексом со своей избранницей, будучи перепачканным собственными фекалиями.

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