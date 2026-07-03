Уехавший из России комик-иноагент пошутил о Собчак

Юморист Поперечный пошутил, что журналистка Собчак пытается усидеть на 12 стульях

Стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России, пошутил о журналистке Ксении Собчак. О ней он высказался в выпуске шоу «Слишком поздно», доступном на YouTube.

«12-й выпуск [шоу], вау, круто. Именно столько стульев искал [главный герой романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова] Остап Бендер. И на стольких же пытается до сих пор усидеть Ксения Собчак», — поиронизировал Поперечный.

Ранее над Собчак пошутила телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Она заявила, что за журналисткой можно наблюдать вечно, как за горением огня.

До этого Собчак обратилась с просьбой к телеведущему Дмитрию Диброву. Она заявила, что Диброву не стоит сбрасывать со счетов взрослых женщин в вопросах романтических отношений.