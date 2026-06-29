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09:35, 29 июня 2026Интернет и СМИ

Лазарева пошутила о Собчак

Ведущая Татьяна Лазарева пошутила, что за жизнью Ксении Собчак можно наблюдать вечно
Маргарита Щигарева

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала, что следит за деятельностью журналистки Ксении Собчак, и пошутила об этом. Интервью с ней опубликовано на YouTube-канале «Живой гвоздь» (руководитель Алексей Венедиктов внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

«Я просто наблюдаю [за Собчак]. Есть три вещи, за которыми можно наблюдать бесконечно: как течет вода, горит огонь и как живет Ксения Анатольевна Собчак», — поиронизировала Лазарева.

Ранее ведущая рассказала о слезах из-за отключения электричества. К причинам своей грусти ведущая также отнесла тот факт, что ей не звонят и не пишут дети и внуки, а ее розы уничтожили гусеницы.

Перед этим Лазарева заявила, что ее дети оказались лишены родины. По словам ведущей, они больше не могут приезжать в Россию.

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