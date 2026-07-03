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10:44, 3 июля 2026Россия

Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве

Мэр Собянин: Силы ПВО уничтожили один украинский БПЛА на подлете к Москве
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu via Getty Images

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Москве. О новой попытке атаки сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в «Максе».

Он отметил, что на месте падения обломков дрона начали работу экстренные службы. Информации о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало.

До этого власти подмосковного муниципального округа Истра предупредили жителей об угрозе атаки беспилотников. Они призвали граждан не публиковать фото и видео, а также не обсуждать в социальных сетях работу систем ПВО.

Ранее в Минобороны рассказали, что средства ПВО в ночь на 3 июля сбили над регионами России 155 украинских беспилотников. Ударам подверглись Тверская, Тульская и Ростовская области, Краснодарский край и Московский регион. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.

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