Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:18, 3 июля 2026Бывший СССР

В Армении прокомментировали беспошлинную торговлю с ЕС

МИД Армении: Беспошлинный экспорт в ЕС не противоречит процедурам ЕАЭС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Беспошлинный экспорт армянских товаров в страны Европейского союза (ЕС) не противоречит членству Еревана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян, передает РИА Новости.

Он отметил, что республика использовала систему торговых преференций GSP+, будучи членом ЕАЭС. По словам Костаняна, это не создавало никаких противоречий.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ЕС отменить пошлины на 80 процентов армянского экспорта. Она также пообещала открыть двери в Европу почти для 99 процентов армянской сельскохозяйственной продукции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Немецкие политики захотели понаблюдать за захватом танкера береговой охраной. Как российский корвет устроил им фиаско?

    Женщина с ростом более двух метров рассказала о трудностях в отношениях с мужчинами

    Сын Байдена призвал наградить Трампа за окончание войны с Ираном 38 раз

    США предложили разморозить активы Ирана за контроль над Ормузским проливом

    В МИД отреагировали на инцидент с российскими руферами в Нью-Йорке

    Вскрылись новые подробности удара по автобусу из Белоруссии под Брянском

    Любовники занялись сексом на глазах прохожих и обругали недовольного

    Названа основная проблема самого современного танка США

    Страну НАТО уличили в подготовке к конфликту с Россией

    В Армении прокомментировали беспошлинную торговлю с ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok