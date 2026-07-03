В Армении прокомментировали беспошлинную торговлю с ЕС

МИД Армении: Беспошлинный экспорт в ЕС не противоречит процедурам ЕАЭС

Беспошлинный экспорт армянских товаров в страны Европейского союза (ЕС) не противоречит членству Еревана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян, передает РИА Новости.

Он отметил, что республика использовала систему торговых преференций GSP+, будучи членом ЕАЭС. По словам Костаняна, это не создавало никаких противоречий.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ЕС отменить пошлины на 80 процентов армянского экспорта. Она также пообещала открыть двери в Европу почти для 99 процентов армянской сельскохозяйственной продукции.