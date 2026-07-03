Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 3 июля 2026Россия

В Кремле сделали заявление о недружественном окружении Калининграда

Песков: Недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о городе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dmitry Shchukin / Shutterstock / Fotodom

Недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о российском городе. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства обозначил, что Калининградская область является важным российским регионом с особым положением в силу своей географии.

«Конечно же, с учетом недружественного окружения, это требует от федерального центра особой заботы», — сказал Песков.

По его словам, на постоянной основе под контролем президента и правительства России ведется работа по снабжению, развитию и финансированию Калининграда.

Ранее стало известно, что НАТО намерено принять решение о начале военного конфликта с Россией после предстоящего саммита в Анкаре, который пройдет 7-8 июля. В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Колесник оценил возможности Калининграда отразить потенциальную угрозу НАТО и подчеркнул, что город защитит себя от сил альянса. Он отметил, что Россия «с большой земли» также поддержит свой самый западный форпост.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о причине задержания бывшего главы Росавиации

    Россиянам назвали способ выгодно вложить 100 тысяч рублей

    Сергей Лазарев кардинально сменил имидж

    Стало известно о серьезной болезни Пригожина перед мятежом

    Второй за сутки отель с россиянами загорелся в Турции и попал на видео

    В Госдуме назвали условие применения Северной Кореей ядерного оружия

    Сборная Англии отложит поездку в Мексику на матч ЧМ-2026 из-за местных фанатов

    Суд освободил сделавшую фотографию кальяна на пасхальном куличе

    Назван способ предотвратить половину случаев деменции

    В России зафиксировали ажиотажный спрос на один тип машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok