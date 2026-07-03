Песков: Недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о городе

Недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о российском городе. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства обозначил, что Калининградская область является важным российским регионом с особым положением в силу своей географии.

«Конечно же, с учетом недружественного окружения, это требует от федерального центра особой заботы», — сказал Песков.

По его словам, на постоянной основе под контролем президента и правительства России ведется работа по снабжению, развитию и финансированию Калининграда.

Ранее стало известно, что НАТО намерено принять решение о начале военного конфликта с Россией после предстоящего саммита в Анкаре, который пройдет 7-8 июля. В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Колесник оценил возможности Калининграда отразить потенциальную угрозу НАТО и подчеркнул, что город защитит себя от сил альянса. Он отметил, что Россия «с большой земли» также поддержит свой самый западный форпост.