Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:07, 3 июля 2026Россия

В Крыму объяснили попытки ВСУ атаковать полуостров

Константинов: Атаками на Крым Зеленский пытается выторговать дополнительное финансирование
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым украинский лидер Владимир Зеленский пытается выторговать дополнительное финансирование у Запада. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«У Зеленского стоит задача сформировать с помощью атак беспилотников условную линию поведения, иллюзию, что он не лузер, что у него все еще получится», — пояснил Константинов.

Парламентарий также обратил внимание на то, что ситуация на Украине «складывается не лучшим образом». «Там увеличивается разрыв между официальной картиной, которую рисует Зеленский внутри украинского общества и перед Западом, с реальной ситуацией», — заключил он.

Ранее главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев доложили министру обороны России Андрею Белоусову об обстановке на полуострове. Глава оборонного ведомства, в свою очередь, назвал приоритетной задачей Черноморского флота защиту военных и гражданских объектов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестован бывший глава Росавиации. Его обвиняли в кумовстве, бардаке в отрасли и продаже самолетов враждебным странам

    В московской гостинице нашли мертвого постояльца

    Мошенники стали притворяться гидами и обманывать россиян на Кольском полуострове

    Президент постсоветской страны прибыл на прощание с Хаменеи

    Входившей в СССР стране предрекли падение в экономическую пропасть

    Мужчина сбросил 25 килограммов и раскрыл три секрета похудения

    Москвичей предупредили о погодной опасности

    Четырехлетнего мальчика унесло течением во время сплава в российском регионе

    Беспилотники вновь массово попытались ударить по Москве

    Крупнейший импортер нефти начал скупать сырье по заниженным ценам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok