В Крыму объяснили попытки ВСУ атаковать полуостров

Константинов: Атаками на Крым Зеленский пытается выторговать дополнительное финансирование

Атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым украинский лидер Владимир Зеленский пытается выторговать дополнительное финансирование у Запада. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«У Зеленского стоит задача сформировать с помощью атак беспилотников условную линию поведения, иллюзию, что он не лузер, что у него все еще получится», — пояснил Константинов.

Парламентарий также обратил внимание на то, что ситуация на Украине «складывается не лучшим образом». «Там увеличивается разрыв между официальной картиной, которую рисует Зеленский внутри украинского общества и перед Западом, с реальной ситуацией», — заключил он.

Ранее главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев доложили министру обороны России Андрею Белоусову об обстановке на полуострове. Глава оборонного ведомства, в свою очередь, назвал приоритетной задачей Черноморского флота защиту военных и гражданских объектов.