Сенатор Перминова: Уход в отставку премьера Молдавии — это банкротство режима Санду

Добровольный уход в отставку премьер-министра Молдавии Александра Мунтяну — это банкротство режима Майи Санду, заявила первый зампред комитета Совфеда по международным делам Елена Перминова. В беседе с «Лентой.ру» она отметила, что сегодня можно наблюдать агонию власти, которая вела страну к потере суверенитета и экономическому краху.

Ранее Мунтяну объявил о своей отставке. Он не привел подробных причин, которые привели к его уходу с поста премьер-министра. Однако он поблагодарил лишь министров и коллег, которые «работали профессионально и добросовестно», не упоминая при этом президента страны Майю Санду.

«Добровольный уход в отставку премьер-министра Молдавии Александра Мунтяну — это не просто очередной правительственный кризис, это окончательное и бесповоротное банкротство режима Майи Санду. Мы наблюдаем агонию власти, которая планомерно вела страну к потере суверенитета и экономическому краху», — сказала Перминова.

Сенатор подчеркнула, что решение Мунтяну уйти из-за несогласия с политикой Кишинева является отказом быть соучастником «государственного предательства».

Провокации против российских дипломатов, позорные планы по сдаче страны Румынии под видом "объединения", экономическая катастрофа и правовой террор против собственного народа — от этой "повестки" сегодня бегут даже самые близкие соратники президента Елена Перминова первый зампред комитета Совфеда по международным делам

«В любой цивилизованной стране после такого громкого демарша главы правительства президент немедленно сложил бы полномочия. На фоне этого колоссального политического скандала Майя Санду обязана незамедлительно уйти в отставку. Она полностью потеряла и моральное, и политическое право находиться у руля власти, превратившись в ликвидатора молдавской государственности, действующего исключительно в интересах западных кураторов», — подчеркнула Перминова.

Отставка Мунтяну выбивает последнюю опору из-под ног правящей верхушки и открывает прямую законную дорогу к досрочным парламентским выборам, отметила сенатор.

«Общество устало от лжи, давления и нищеты, люди требуют перемен. Проведение досрочных выборов — это единственный цивилизованный и мирный способ вернуть Молдавию на путь суверенного, прагматичного развития в интересах собственного народа, а не западных кураторов», — добавила Перминова.

Директор Социал-демократического института Молдавии Богдан Цырдя ранее рассказал о связи отставки правительства Молдавии с коррупцией Майи Санду.