В России напомнили о невозможности отказать в отпуске за свой счет некоторым работникам

Юрист Южалин: Работнику из льготной категории должны разрешать отпуск за свой счет

Если работник принадлежит к льготной категории, работодатель должен разрешить ему отпуск за свой счет в случае необходимости. Об этом заявил RT руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Если же работник не подпадает под льготные категории, решение о предоставлении ему неоплачиваемого отпуска остается за работодателем, подчеркнул эксперт.

Юрист перечислил группы людей, которым работодатель обязан дать отпуск без сохранения зарплаты на основании письменного заявления.

«Работающие пенсионеры, получающие пенсию по старости (возрасту), — до 14 календарных дней в году, работающие инвалиды — до 60 календарных дней в году, все работники в особых жизненных обстоятельствах: рождение ребенка, регистрация брака, смерть близких родственников — до пяти календарных дней, работники, совмещающие трудовую деятельность с получением образования (в отдельных, оговоренных законом случаях), — до 15 дней», — привел примеры Южалин.

Этим льготникам работодатель обязан разрешить отпуск, но в пределах установленных законом лимитов. Если же работнику нужно больше дней, чем разрешено по закону, оставшуюся часть отпуска можно оформить лишь по взаимному согласию с руководством.

Юрист пояснил, что для не входящих в льготные категории работников механизм строится только на договоренности между сторонами: таким образом, все будет зависеть от решения работодателя.

Ранее Южалин рассказывал россиянам о праве уйти с работы пораньше при одном условии.

