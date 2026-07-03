Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:23, 3 июля 2026Экономика

В России напомнили о невозможности отказать в отпуске за свой счет некоторым работникам

Юрист Южалин: Работнику из льготной категории должны разрешать отпуск за свой счет
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Если работник принадлежит к льготной категории, работодатель должен разрешить ему отпуск за свой счет в случае необходимости. Об этом заявил RT руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Если же работник не подпадает под льготные категории, решение о предоставлении ему неоплачиваемого отпуска остается за работодателем, подчеркнул эксперт.

Юрист перечислил группы людей, которым работодатель обязан дать отпуск без сохранения зарплаты на основании письменного заявления.

«Работающие пенсионеры, получающие пенсию по старости (возрасту), — до 14 календарных дней в году, работающие инвалиды — до 60 календарных дней в году, все работники в особых жизненных обстоятельствах: рождение ребенка, регистрация брака, смерть близких родственников — до пяти календарных дней, работники, совмещающие трудовую деятельность с получением образования (в отдельных, оговоренных законом случаях), — до 15 дней», — привел примеры Южалин.

Этим льготникам работодатель обязан разрешить отпуск, но в пределах установленных законом лимитов. Если же работнику нужно больше дней, чем разрешено по закону, оставшуюся часть отпуска можно оформить лишь по взаимному согласию с руководством.

Юрист пояснил, что для не входящих в льготные категории работников механизм строится только на договоренности между сторонами: таким образом, все будет зависеть от решения работодателя.

Ранее Южалин рассказывал россиянам о праве уйти с работы пораньше при одном условии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В центре российского города на мине подорвалась машина с чиновниками

    Дочь Шварценеггера показала фигуру после третьих родов

    Украина захотела обмениваться с Японией информацией о России

    Полицейские обнаружили сбившего катером российского школьника

    Стало известно о состоянии одного из чиновников после подрыва машины в российском городе

    Россиянам посоветовали не пить напитки со льдом за границей

    Раскрыта дальность российского «Многоточия»

    Меладзе тайно сменил гражданство

    СК уточнил данные о безвестно пропавших девочках в российском регионе

    Возлюбленная Диброва раскрыла его состояние после падения с лестницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok