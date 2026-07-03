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19:35, 3 июля 2026Интернет и СМИ

Живущий в США комик-иноагент матом попросил отстать от уехавших из России

Юморист Поперечный, живущий в США, попросил отстать от тех, кто уехал из России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ВПИСКА / YouTube

Юморист Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в США, матом попросил отстать от тех, кто уехал из России. Об этом он заявил в выпуске шоу «Слишком поздно», доступном на YouTube.

«***, умоляю, *** от уехавших, ***. У них тут и так нет вкусных огурцов, и майонез по 20 долларов, ***, куда это годится?» — попросил отстать от эмигрантов комик.

Ранее Поперечный рассказал, что у многих, кто переезжает в США, есть нереалистичные представления о стране. По его словам, эмигранты ошибаются, когда думают о Соединенных Штатах как о государстве с работающими законами и свободой.

До этого Поперечный заявил, что считает Россию своим домом. Он добавил, что следит за работой различных комиков в России.

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