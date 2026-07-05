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12:53, 5 июля 2026Силовые структуры

Стали известны подробности о планах убийцы ушедшей за грибами 12-летней Миланы

Подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы в Ленобласти планировал скрыться за границей
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Ирина Волк»

Подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы Миланы Федор Мехнин планировал скрыться за границей. Подробности стали известны на заседании суда в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости.

«После совершения преступления Мехнин попытался скрыться с места происшествия, в том числе предпринял попытку скрыться за пределами Российской Федерации», — рассказал следователь о планах убийцы ушедшей за грибами школьницы.

Отмечается, что у мужчины был изъят один миллион рублей, который он снял с банковского счета после совершения преступления.

2 июля 12-летняя Милана пошла в лес за грибами, но домой так и не вернулась. Вскоре ее нашли без признаков жизни. На теле ребенка обнаружены следы насильственной смерти. Федор Мехнин признал вину за совершение преступления.

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