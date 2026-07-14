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15:27, 14 июля 2026Наука и техника

Найдено природное средство для защиты кишечника от воспаления

Front Nutr: Чай из листьев китайской тооны может ослаблять воспаление кишечника
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: kungfu01 / Shutterstock / Fotodom

Чай из листьев китайской тооны, обработанных по технологии черного чая, может ослаблять воспаление кишечника и восстанавливать его защитный барьер. К такому выводу пришли ученые в рамках исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследователи вызвали у животных язвенный колит, а затем сравнили действие обычных высушенных листьев китайской тооны, чая из тех же листьев после ферментации и традиционного черного чая. Ферментированный напиток эффективнее обычных листьев уменьшал потерю веса, кровотечение и повреждение слизистой. Он также почти полностью сохранял структуру кишечных желез и восстанавливал нормальную длину толстой кишки.

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Обработка по технологии черного чая увеличила содержание флавоноидов и полифенолов, включая кверцетин и кемпферол. Благодаря этому напиток снижал уровни воспалительных веществ IL-1β и TNF-α на 51 и 67 процентов соответственно, а также повышал содержание белков ZO-1 и окклюдина, которые соединяют клетки кишечника и препятствуют проникновению вредных веществ через его стенку.

Кроме того, чай восстанавливал разнообразие кишечной микрофлоры и увеличивал количество бактерий Akkermansia, Odoribacter и Ligilactobacillus, связанных с выработкой полезных короткоцепочечных жирных кислот. Однако исследование проводилось только на мышах с острой формой колита, поэтому считать напиток средством лечения язвенного колита у людей пока нельзя.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление оливкового масла поддерживает здоровье кишечника.

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