Бывший полицейский получил срок за смертельное ДТП в пьяном виде

В Перми экс-полицейскому дали 10 лет за смертельное ДТП

В Перми бывшего полицейского приговорили к 10 годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Об этом в Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России.

Как установил суд, 26 октября 2025 года осужденный ехал на своем автомобиле Toyota-Rav-4 по дороге «Новые Ляды – Сылва». На втором километре трассы он выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2114. Водителю и пассажиру отечественного автомобиля выжить не удалось, еще два находившихся в машине пассажира получили тяжелые травмы.

Сам виновник ДТП поспешил скрыться с места аварии, но спустя некоторое время был задержан. Выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Тулуне водитель, устроивший ДТП, заговорил с полицейскими на придуманном языке