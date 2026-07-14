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Силовые структуры
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15:51, 14 июля 2026Силовые структуры

Бывший полицейский получил срок за смертельное ДТП в пьяном виде

В Перми экс-полицейскому дали 10 лет за смертельное ДТП
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Перми бывшего полицейского приговорили к 10 годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Об этом в Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России.

Как установил суд, 26 октября 2025 года осужденный ехал на своем автомобиле Toyota-Rav-4 по дороге «Новые Ляды – Сылва». На втором километре трассы он выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2114. Водителю и пассажиру отечественного автомобиля выжить не удалось, еще два находившихся в машине пассажира получили тяжелые травмы.

Сам виновник ДТП поспешил скрыться с места аварии, но спустя некоторое время был задержан. Выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Тулуне водитель, устроивший ДТП, заговорил с полицейскими на придуманном языке

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