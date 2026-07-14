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Силовые структуры
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13:29, 14 июля 2026Силовые структуры

Россия объявила в розыск воевавшего на Украине испанца

Утверждено обвинительное заключение воевавшему за Украину испанскому наемнику
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: John Moore / Getty Images

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего гражданина Королевства Испания Виктора Мартина Нието. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

По данным следствия, весной 2022 года он прибыл на Украину и прошел военную подготовку на тренировочной базе Интернационального легиона в Львовской области. В декабре после завершения обучения он покинул страну и вернулся лишь весной 2023 года, чтобы принять участие в боевых действиях.

Он воевал против российских вооруженных сил до ноября 2023 года, заработал около 700 тысяч рублей, а после вернулся домой. Нието объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор 40-летнему гражданину Франции, обвиняемому по уголовному делу об участии наемника в вооруженном конфликте.

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