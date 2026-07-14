Россиянам дали советы по выбору украшений при ограниченном бюджете

«585 Золотой»: Россиянам с ограниченным бюджетом лучше приобрести лаконичные украшения

Россиянам дали советы по выбору бюджетных украшений, которые выглядят визуально дорого. Комментарий стилиста «585 Золотой» Екатерины Фоминой поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, главный секрет дорогого образа — лаконичность. Чем сложнее и перегруженнее украшение, тем выше риск, что оно будет выглядеть менее статусно, считает она. По этой причине лучше приобрести минималистичные серьги, кольца и подвески с чистыми линиями. «Их легче интегрировать в гардероб, они не выходят из моды спустя сезон и сочетаются практически с любыми образами», — уточнила она.

С чем стоит поиграть, так это с огранкой камней. Сейчас особенно актуальны геометричные формы. Присмотритесь к украшениям с прямыми строгими силуэтами, например, к огранкам «принцесса», «гексагон», «багет». Такие модели выглядят необычно и броско даже при небольшом размере камня, но не перегружают образ Екатерина Фомина

Кроме того, специалистка призвала россиян с ограниченным бюджетом присмотреться к украшениям из белого золота или серебра с качественным родиевым покрытием, так как белый металл визуально усиливает сияние прозрачных камней, делая украшение более выразительным.

Также следует обратить внимание на выращенные бриллианты, так как они стоят дешевле природных. Важна и посадка камней — аккуратные закрепки, ровная симметрия, отсутствие массивных металлических элементов вокруг вставки визуально делают изделие более дорогим.

Еще одно распространенное заблуждение — считать, что дорого выглядит только крупная вставка. На практике гораздо важнее то, как камень работает со светом, поэтому одно из самых эффектных решений — ледяная россыпь.

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