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13:39, 14 июля 2026Экономика

Акции компании Илона Маска рухнули

Акции SpaceX рухнули почти на 40 процентов от максимумов после крупнейшего IPO в истории
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

По итогам торгов 13 июля акции американской космической корпорации SpaceX упали на 4,2 процента, до 139,14 доллара, что уже близко к 135 долларам — цене на IPO (первичное размещение), состоявшемся месяц назад. Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

На минимуме стоимость бумаг опускалась до 136,78 доллара, а исторический максимум для компании Илона Маска был установлен 16 июня — 225,64 доллара.

Размещение SpaceX стало крупнейшим за всю историю мирового рынка. Компания сразу привлекла 75 миллиардов долларов, а позднее благодаря опционам на покупку дополнительных акций в рамках механизма доразмещения получила еще 10,7 миллиарда.

Такой результат сделал самого Маска первым в мире триллионером, но в этом статусе он пробыл всего 12 дней, потому что вскоре капитализация корпорации начала снижаться. Инвесторов смутила подготовка к размещению облигаций на 20 миллиардов для финансирования ИИ-проектов, заключение многомиллиардного соглашения с ИИ-стартапом Reflection AI, а также прогнозы по отсутствию прибыли в ближайшие годы.

Накануне SpaceX дешевела на фоне сообщения о том, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) завершило проверку нештатной ситуации во время испытаний самой крупной и мощной версии ракеты Starship во время испытаний в мае. Ведомство указало, что проконтролировало и приняло выводы и корректирующие меры SpaceX по расследованию инцидента. Сама компания объявила о назначении новых летных испытаний системы Starship на 16 июля.

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