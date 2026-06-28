Как Маск делает свои компании зависимыми друг от друга

На одного человека сегодня приходится сразу несколько компаний с переднего края технологий.

SpaceX — космические ракеты, спутниковый интернет Starlink и искусственный интеллект xAI внутри.

Tesla — электромобили, роботы и накопители энергии.

Neuralink — нейроинтерфейсы.

Boring Company — строительство тоннелей.

Еще 5 лет назад это были отдельные бизнесы. Сейчас эти активы живут не сами по себе, а как единый организм, завязанный на одного основателя.

В марте 2025 года его ИИ-компания xAI приобрела соцсеть X, ту самую, что он купил под именем Twitter за $44 млрд в 2022 году. Год спустя, в феврале 2026-го, уже ракетная SpaceX поглотила xAI вместе с X — сделку оценили примерно в $1,25 трлн, и она стала одной из крупнейших в истории.

Так ракеты, искусственный интеллект и соцсеть оказались под одной крышей.

А в июне 2026 года SpaceX вышла на биржу. Это размещение стало самым крупным в истории фондового рынка, и именно оно сделало Маска первым в мире долларовым триллионером.