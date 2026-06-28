«Маскономика». В чем хрупкость бизнес-империи, которая сделала Илона Маска триллионеромСамому богатому человеку исполнилось 55
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Как Маск делает свои компании зависимыми друг от друга
На одного человека сегодня приходится сразу несколько компаний с переднего края технологий.
- SpaceX — космические ракеты, спутниковый интернет Starlink и искусственный интеллект xAI внутри.
- Tesla — электромобили, роботы и накопители энергии.
- Neuralink — нейроинтерфейсы.
- Boring Company — строительство тоннелей.
Еще 5 лет назад это были отдельные бизнесы. Сейчас эти активы живут не сами по себе, а как единый организм, завязанный на одного основателя.
В марте 2025 года его ИИ-компания xAI приобрела соцсеть X, ту самую, что он купил под именем Twitter за $44 млрд в 2022 году. Год спустя, в феврале 2026-го, уже ракетная SpaceX поглотила xAI вместе с X — сделку оценили примерно в $1,25 трлн, и она стала одной из крупнейших в истории.
Так ракеты, искусственный интеллект и соцсеть оказались под одной крышей.
А в июне 2026 года SpaceX вышла на биржу. Это размещение стало самым крупным в истории фондового рынка, и именно оно сделало Маска первым в мире долларовым триллионером.
Отдельной линией к этому контуру привязана Tesla. Формально она в сделку SpaceX и xAI не входит и остается независимой публичной компанией, но уже сцеплена с остальными — общими деньгами и совместными проектами в области искусственного интеллекта.
Как деньги, люди и данные ходят у Маска по кругу
Главное отличие империи Маска от обычного холдинга в том, что ресурсы внутри нее не лежат по отдельным карманам, а постоянно перетекают из компании в компанию — деньги, люди, технологии, данные. Одна ставка финансирует другую, та усиливает третью.
Проще всего круг виден на деньгах. Когда в 2022 году Маск покупал Twitter, ему не хватало наличных — и он занял у собственной SpaceX $1 млрд. А в 2026 году акционеры Tesla одобрили вложение примерно $2 млрд в xAI в обмен на акции — публичная компания, по сути, занесла деньги в частный стартап того же владельца.
И это не первый такой эпизод: еще в 2010-х SpaceX выкупала облигации компании Маска SolarCity (производит солнечные батареи), а потом SolarCity и вовсе влилась в Tesla.
Перетекают не только деньги. Между Tesla и SpaceX свободно ходят инженеры и производственный опыт — переносят решения из ракет в автомобили и обратно. Более того, обе компании затевают совместное производство чипов Terafab.
Отдельный и, возможно, самый ценный ресурс — данные. Соцсеть X отдает свой поток сообщений на обучение чат-бота Grok, который делает xAI. После выхода на биржу SpaceX развернула это в полноценный бизнес: начала сдавать вычислительные мощности своих дата-центров внешним клиентам, включая другие ИИ-компании, и это превращается в новый источник выручки на десятки миллиардов долларов в год.
Каждое звено подпитывает соседнее — и в этом главное преимущество Маска перед любым конкурентом: ни у кого больше нет такой замкнутой системы, где прибыль, таланты и технологии не вытекают наружу, а циркулируют внутри одного контура.
Пока конструкция растет — перетоки выглядят как синергия. Но те же связи означают, что проблемы одной компании быстро становятся проблемами остальных.
Как концентрация активов уже едва не подвела Маска
Деньги на свои компании Маск взял из первого успеха — платежной системы PayPal. В 2002 году ее купил eBay, и Илон, как крупнейший акционер, получил около $180 млн.
Многие на его месте разложили бы эти деньги по разным корзинам и жили бы спокойно. Маск сделал не так: вложил $100 млн в SpaceX, 70 в Tesla и 10 — в SolarCity. То есть почти все, что у него было, в три рискованных стартапа сразу. Это и есть его фирменный почерк — не раскладывать яйца по корзинам, а ставить все на собственное дело.
Диверсификация раскладывает вложения по разным, не связанным между собой активам: падает одно — держат остальные. Концентрация ставит все на одно направление: если оно выстрелит, выигрыш огромен, если нет — терять можно все сразу. Маск всю жизнь выбирает второе.
К 2008 году ставка едва не убила его. SpaceX к тому моменту трижды запускала ракету Falcon 1 — и все три раза неудачно. Четвертая была последней, на которую оставались средства. Одновременно Tesla сжигала деньги на разработку первого автомобиля, Roadster, который обошелся почти в $140 млн вместо запланированных $25 млн.
А на дворе стоял мировой финансовый кризис — крупнейшие автопроизводители США шли к банкротству, и привлечь новые деньги под электромобиль было почти невозможно.
Сам Маск позже назвал 2008-й худшим годом своей жизни и говорил, что банкротство «стучалось в дверь».
8 сентября 2008 года четвертый запуск наконец вывел Falcon 1 на орбиту — SpaceX стала первой частной компанией, которой это удалось. Если бы тот пуск провалился, по признанию Маска, компания была бы мертва. После Нового года SpaceX получила от NASA контракт примерно на $1,6 млрд — это вытащило компанию окончательно.
Маск раз за разом ставит почти все на собственные компании и собственное дело, и именно эта готовность рисковать без страховки сделала его сначала почти банкротом, а потом богатейшим человеком планеты. Та же логика лежит и в основе сегодняшней срастающейся бизнес-империи.
Почему система Маска может оказаться хрупкой
В обычном холдинге убыток одной компании компенсируют прибылью другой. У Маска иначе: компании не столько страхуют друг друга, сколько подпитывают одну и ту же ставку.
Если зашатается xAI с ее многомиллиардными убытками — это уже проблема и SpaceX, и Tesla, потому что их деньги внутри. Если просядет Tesla — под ударом и личные кредиты Маска, и финансирование остальных.
ФАКТ
Маск почти не держит наличных: его состояние — это доли в компаниях. Чтобы получать живые деньги, не продавая акции и не теряя контроль, он берет кредиты под залог ценных бумаг.
Аналитики прямо предупреждают: чем плотнее переплетены SpaceX, xAI, X и Tesla, тем труднее понять, где кончается синергия и начинается взаимное кредитование за счет акционеров публичных компаний.
Другая проблема в том, что все держится на одном человеке. Маск одновременно стоит во главе SpaceX, Tesla, xAI и присматривает за остальными компаниями. Он же — главный инженер, главный ньюсмейкер и фактически главный актив каждой из них.
Благодаря этому решения принимаются мгновенно, ресурсы перебрасываются между компаниями без согласований. Но любая его проблема — со здоровьем, репутацией, вниманием, политикой — бьет сразу по всем бизнесам разом.
Когда в 2025 году Маск ушел в политику и рассорился с частью аудитории, продажи Tesla просели из-за бойкотов — наглядный пример, как личность владельца напрямую влияет на выручку компании.
После IPO 12 июня 2026 года акции SpaceX сначала взлетели — с $135 до $225, — а к 26 июня обвалились почти на треть, до $153. Состояние Маска упало с пика около $1,3 трлн до примерно $950 млрд.
Около 80% его богатства — в одной SpaceX, поэтому 30-процентное падение одной акции стерло сотни миллиардов за дни.
Лучшего доказательства хрупкости, чем эти две недели, не придумаешь: то, что вознесло Маска на вершину, тут же его оттуда и сбросило.