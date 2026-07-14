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13:34, 14 июля 2026Экономика

Цены на землю под строительство в Москве начали падать

IBC Real Estate: Земля под строительство в Москве подешевела на 12 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По итогам первого полугодия 2026 года средняя стоимость гектара земли под строительство в Москве снизилась на 12,2 процента год к году, составив 3,6 миллиарда рублей. Такие данные приводит консалтинговая компания IBC Real Estate, передают «Ведомости».

При этом исследование показало, что цены все равно остаются выше уровня второй половины 2025 года — на 9,1 процента. Аналитики отметили, что общий объем инвестиций в участки под жилье за указанный период снизился на 19 процентов, до 48 миллиардов рублей, относительно января–июня 2025 года.

В то же время другие компании приводят разные данные. Так, в CORE.XP отметили, что темпы роста цен на землю снижаются, однако по итогам последних шести месяцев участки подорожали на 5-10 процентов, а в годовом выражении — на 15-20 процентов на фоне нехватки ликвидных объектов. По подсчетам «Брусники», проекты с готовой документацией выросли в цене на 20-30 процентов, а без нее — на 10 процентов. В NF Group заявили, что некоторые участки продают дешевле, чем в 2025 году, на фоне ухудшения экономики проектов. В Sminex не заметили значительной динамики по площадкам в центре Москвы за последний год из-за снижения активности инвесторов.

Ранее в федеральной компании «Этажи» рассказали, как получить скидку на квартиру в новостройке. По словам исполнительного директора Юлии Бочарниковой, при покупке за наличные можно рассчитывать на дисконт до 15 процентов.

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