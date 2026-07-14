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15:03, 14 июля 2026Авто

Ушедший из России автогигант отзовет почти 30 тысяч машин

Reuters: BMW отзовет в США почти 30 тысяч автомобилей
Кирилл Луцюк

Фото: Thomas Peter / Reuters

Компания BMW отзовет в США 29 119 автомобилей. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения Соединенных Штатов.

Причиной принятого решения стали проблемы со стартером двигателя, которые в итоге могут привести к перегреву, короткому замыканию и увеличить риск возгорания.

Отзыв касается нескольких моделей, включая 530e xDrive, 740Le xDrive, а также BMW iPerformance.

Во второй половине июня акции BMW упали до самого низкого уровня более чем за пять лет после того, как автопроизводитель снизил прогноз прибыли на 2026 год, сославшись на замедление спроса в Китае и сбои, вызванные войной с Ираном.

В I квартале 2026 года BMW столкнулась с резким падением прибыли из-за жесткой конкуренции на китайском рынке и тарифного давления. Соответствующий показатель снизился на 25 процентов, до 2,3 миллиарда евро.

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