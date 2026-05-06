10:20, 6 мая 2026Авто

Покинувший Россию автогигант заявил о падении прибыли

Reuters: Квартальная прибыль BMW упала на 25 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В I квартале 2026 года немецкий производитель автомобилей BMW столкнулся с резким падением прибыли. Об этом сообщило Reuters.

Причиной такой динамики стала жесткая конкуренция на китайском рынке и тарифное давление. Как следствие, квартальная доналоговая прибыль автогиганта снизилась на 25 процентов, до 2,3 миллиарда евро. Этот результат немного превышает прогноз аналитиков, которые прогнозировали 2,2 миллиарда. Выручка снизилась на 8,1 процента, до 31 миллиарда евро.

Агентство подчеркнуло, что BMW, как и многие другие автомобильные компании, прибегает к сокращению затрат, чтобы компенсировать давление со стороны тарифов и высоких цен на сырье на слабом мировом автомобильном рынке. Однако, в отличие от Volkswagen и Mercedes, ей до сих пор удавалось этого добиться без сокращения рабочих мест.

В конце апреля другой покинувший Россию немецкий автоконцерн Mercedes-Benz сообщил, что в I квартале 2026 года его операционная прибыль составила 1,9 миллиарда евро, что на 17 процентов меньше, чем за тот же период 2025 года. Падение объяснили ростом пошлин, удорожанием сырья и резким спадом продаж в Китае.

