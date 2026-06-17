Акции ушедшего из России автогиганта обрушились до минимума

Акции BMW упали до самого низкого уровня за более чем пять лет после того, как автопроизводитель снизил прогноз прибыли на 2026 год, сославшись на замедление спроса в Китае и сбои, вызванные войной с Ираном. Об этом сообщил канал CNBC.
Компания признала, что «положительная динамика объемов продаж в Европе и США не может компенсировать снижение в Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе». Кроме того, высокие цены на энергоносители скверно сказываются на потребительских настроениях по всему миру. После этого акции BMW упали на 6,5 процента.
В I квартале 2026 года прибыль BMW резко упала из-за жесткой конкуренции на китайском рынке и тарифного давления. Квартальная доналоговая прибыль снизилась на 25 процентов, до 2,3 миллиарда евро. Концерн, как и многие другие автомобильные компании, прибегает к сокращению затрат, чтобы компенсировать давление со стороны тарифов и высоких цен на сырье на слабом мировом автомобильном рынке. Однако, в отличие от Volkswagen и Mercedes, ему до сих пор удавалось добиться этого без сокращения рабочих мест.