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16:53, 17 июня 2026Авто

Акции ушедшего из России автогиганта обрушились до минимума

CNBC: Акции BMW обрушились до пятилетнего минимума
Кирилл Луцюк

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Акции BMW упали до самого низкого уровня за более чем пять лет после того, как автопроизводитель снизил прогноз прибыли на 2026 год, сославшись на замедление спроса в Китае и сбои, вызванные войной с Ираном. Об этом сообщил канал CNBC.

Компания признала, что «положительная динамика объемов продаж в Европе и США не может компенсировать снижение в Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе». Кроме того, высокие цены на энергоносители скверно сказываются на потребительских настроениях по всему миру. После этого акции BMW упали на 6,5 процента.

В I квартале 2026 года прибыль BMW резко упала из-за жесткой конкуренции на китайском рынке и тарифного давления. Квартальная доналоговая прибыль снизилась на 25 процентов, до 2,3 миллиарда евро. Концерн, как и многие другие автомобильные компании, прибегает к сокращению затрат, чтобы компенсировать давление со стороны тарифов и высоких цен на сырье на слабом мировом автомобильном рынке. Однако, в отличие от Volkswagen и Mercedes, ему до сих пор удавалось добиться этого без сокращения рабочих мест.

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